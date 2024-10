Reinigung vernachlässigt? Ein Hausflur zum Fürchten: Mieter vom Schloßplatz 1 in Dessau beklagt unhaltbare Zustände

Ein Mieter des Wohnblocks am Schloßplatz 1 wendet sich hilfesuchend an die MZ: Seit einem Jahr wurde der Hausflur nicht gereinigt. Müll und Dreck schrecken Besucher ab. Die DWG will sich nicht äußern. Dessaus größter Vermieter sieht „kein öffentliches Interesse“.