Fürst Franz von Anhalt-Dessau wurde am 10. August 1740 geboren - das wird am Wochenende im Gartenreich gefeiert. Welche Angebote es insbesondere in Dessau - ob im Georgengarten, Luisium oder Großkühnau - gibt, zeigt die folgende Übersicht.

Ein buntes Geburtstagsfest für Fürst Franz: Das sind Höhepunkte am Wochenende in Dessau

Dessau/MZ. - Das Wochenende scheint ein beschauliches zu werden. Geburtstagswetter herrscht nach den Vorhersagen der Meteorologen: passend zum Gartenreichfest, das zwei Tage lang am 10. und 11. August einlädt, den Geburtstag des Fürsten Franz von Anhalt-Dessau zu feiern. Der Gründer des Dessau-Wörlitzer Gartenreiches erblickte am 10. August 1740 das Licht der Welt. Das Programm ist bunt und vielgestaltig, lädt nach Dessau, Oranienbaum und Wörlitz ein. Was insbesondere in Dessau geboten wird, zeigt diese Auswahl: