Seit 2018 Mit Video: Eine Helferin im Alltag: Warum sich Christine Schreiber in der Bahnhofsmission Dessau engagiert

Christine Schreiber hat ihr Leben der sozialen Arbeit und dem ehrenamtlichen Engagement gewidmet. Seit 2018 hilft sie in der Bahnhofsmission in Dessau. Was sie motiviert.