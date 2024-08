Nach fast einem Jahr ist der E-Scooter-Verleiher „Zeus“ zufrieden mit den Nutzerzahlen in Dessau-Roßlau. Die Flotte wurde aber nicht vergrößert, wie zunächst geplant.

E-Scooter-Verleiher „Zeus“ bleibt in Dessau-Roßlau - Anbieter zählt 150 Fahrten pro Tag

Ein E-Roller in Dessau

Dessau-Roßlau/MZ. - Der E-Scooter-Verleiher „Zeus“ ist nach dem ersten Jahr seines Betriebs in Dessau-Roßlau zufrieden mit der Nutzung seiner Fahrzeuge und will in der Stadt bleiben. Das bestätigte Firmensprecher Nico Reitemeier auf Anfrage der MZ.