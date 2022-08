E-Bike-Fahrerin stürzt in Dessau direkt neben Polizeiauto - Erste Hilfe hat Folgen

Die Polizisten wollten in Dessau nach einem Fahrradsturz Erste Hilfe leisten, mussten dann aber eine Anzeige stellen.

Die Polizei war am Sonnabend in Dessau im Einsatz.

Dessau/MZ - Dass eine betrunkene E-Bike-Fahrerin am Samstag kurz vor Mitternacht in unmittelbarer Nähe zu einem Funkstreifenwagen vom Polizeirevier Dessau-Roßlau stürzte, ist am Wochenende eine 35-jährigen Dessauerin zum Verhängnis geworden.

Die Beamten hatten den Sturz gegen 23.50 Uhr beobachtet und wollte der Frau wieder aufhelfen. Dabei war allerdings bei der Frau deutlicher Atemalkoholgeruch wahrnehmbar. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,56 Promille. Die sich daraufhin erforderlich machende Blutprobenentnahme wurde in einem Krankenhaus durchgeführt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.