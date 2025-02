Diebe haben in Dessau drei E-Bikes gestohlen - zwei aus einem Keller, eines, das an einer Laterne angeschlossen war.

Dessau/MZ. - In Dessau-Roßlau sind in den vergangenen Tagen drei hochwertige E-Bikes im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro gestohlen worden. Das hat die Polizei in Dessau-Roßlau mitgeteilt.

In einem ersten Fall hatte ein 40-jähriger Mann einen Einbruch in seinen Keller gemeldet. Vor Ort wurde bekannt, dass sich unbekannte Täter zwischen Dienstag, 11. Februar, und der Feststellzeit am Dienstag, 18. Februar, 17.50 Uhr, Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Moselstraße verschafft hatten. Dort öffneten sie gewaltsam den Kellerverschlag des Geschädigten. Aus dem Kellerabteil entwendeten die Täter zwei dort abgestellte und mit einem Fahrradschloss gesicherte E-Bike mit Akku und der zugehörigen Ladevorrichtung. Der Schaden wurde hier mit 4.600 Euro beziffert.

Der zweite Fall ereignete sich in der Peterholzstraße in Dessau. Ein 30-Jähriger hatte dort am Dienstag, 18. Februar, sein E-Bike gegen 5.45 Uhr mit einem Kettenschloss an einer Laterne angeschlossen und sich im Anschluss zu seiner Arbeitsstätte begeben. Als der Mann gegen 14.30 Uhr zurückkehrte, fehlten E-Bike und Fahrradschloss. Den entstandenen Stehlschaden gab der Mann mit etwa 5.350 Euro an.