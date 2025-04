In der Dessauer Gartenanlage Eichenbreite ist am Montagabend, 14. April, eine Laube niedergebrannt.

Die Flammen schlagen hoch: In der Gartensparte Eichenbreite brennt eine Gartenlaube.

Die Feuerwehr war gegen 19.15 Uhr alarmiert worden. Bereits bei der Anfahrt war auf Höhe der Brücke Argenteuiler Straße eine deutliche Rauchentwicklung sichtbar. Beim Eintreffen an der Anlage stand eine rund 20 Quadratmeter große Gartenlaube in Vollbrand. Das Gebäude war unbewohnt und im Inneren befanden sich lediglich größere Mengen Unrat. Personen befanden sich nicht in der Laube.

Zur Brandbekämpfung wurden zwei Trupps unter Atemschutz eingesetzt. Die Berufsfeuerwehr ging über die linke Gebäudeseite vor, während die Freiwillige Feuerwehr Dessau-Süd die rechte Flanke übernahm. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden. Für die abschließenden Löscharbeiten kam ein Schaummittel zum Einsatz, um ein Wiederaufflammen des Feuers zu verhindern.

Die Polizei sicherte die Einsatzstelle ab und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 16.000 Euro geschätzt. Insgesamt waren 21 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Dessau-Süd vor Ort.