Der DRK-Blutspendedienst im Institut Dessau am Altener Damm 50 hat seine Öffnungszeiten erweitert und öffnet an zwei zusätzlichen Tagen der Woche ab 8 Uhr.

DRK-Blutspendeinstitut in Dessau erweitert Öffnungszeiten - Ziel ist mehr Flexibilität

Dessau/MZ. - Der DRK-Blutspendedienst im Institut Dessau am Altener Damm 50 hat seine Öffnungszeiten erweitert und öffnet an zwei zusätzlichen Tagen der Woche ab 8 Uhr. Damit sollen den Plasmaspendern mehr Möglichkeiten geboten werden, heißt es in einer Mitteilung des Dienstes.

„Von unseren Spendern erhalten wir regelmäßig Feedback, außerdem haben wir ihre Spendezeiten ausgewertet. Dabei haben wir bemerkt, dass wir mehr Flexibilität durch veränderte Öffnungszeiten in den Morgenstunden bieten können. Jetzt können die Spender uns bereits vor ihrem Arbeitsbeginn besuchen“, sagt Dr. med. Hartmut Kroll, Leiter des Instituts Dessau. „Auch unseren Mitarbeitenden gefällt diese flexiblere Zeit“, führt er weiter aus.

DRK-Blutspendeinstitut in Dessau hat da Bonussystem verändert

Das Blutspendeinstitut bietet nun Montag und Donnerstag ab 8 Uhr Spendetermine. Bisher öffnete das Institut an diesen beiden Tagen um 10 Uhr. Mittwochs kann bereits um 7.30 Uhr (bis 12 Uhr) Plasma gespendet werden. An den anderen Wochentagen ist ab 8 Uhr offen, Montag und Donnerstag bis 17 Uhr, Dienstag und Freitag bis 15 Uhr.

Ebenfalls der verbesserten Zufriedenheit der Spender dient ein verändertes Bonussystem. Das angepasste Bonusheft fördert laut Mitteilung weitere Anreize für die regelmäßige Spende. Bis zu 60 Mal kann man innerhalb von zwölf Monaten sein Blutplasma spenden. In einem aufwändigen Verfahren wird dem Spender dafür Blut entnommen und mit einem Zellseparator in seine Bestandteile getrennt. Der Zellseparator steht direkt an der Spenderliege und behält das Plasma ein.

Die weiteren Blutbestandteile werden dem Spender zurückgeführt. Dieser komplexe Vorgang dauert bis zu 60 Minuten, daher wird eine Aufwandsentschädigung gezahlt. Für Mehrfachspender lohne sich das besonders, denn der Bonus wird bereits nach der zweiten Spende erhöht und dann bei folgenden Spenden in Fünfer-Schritten erweitert, wird in der Mitteilung erklärt.

Jeden Tag werden in Deutschland etwa 15.000 Vollblutspenden benötigt

Blutspender sind „Lebensretter“. Eine Vielzahl der Empfänger von Blut-, Plasma- oder Thrombozytenspenden verdankt ihr Leben fremden Menschen, die ihr Blut freiwillig und uneigennützig spenden. Neben Unfallopfern und Patienten mit Organtransplantationen sind vor allem Krebspatienten auf Blutpräparate angewiesen. Jeden Tag werden in Deutschland etwa 15.000 Vollblutspenden benötigt.

Infos: Termine zur Vollblutspende sind abrufbar und buchbar unter www.blutspende-leben.de/termine sowei für Plasmaspenden unter www.plasma-spendet-leben.de.