Dritter Warnstreik - Fast alle Busse und Straßenbahnen in Dessau-Roßlau stehen still

Dessau-Roßlau/MZ - Seit Betriebsbeginn am Freitag stehen in Dessau-Roßlau fast alle Busse und Straßenbahnen still. Es ist der mittlerweile dritte Warnstreik von Verdi im ÖPNV, der zweite ganztägige.

Von den Auswirkungen betroffen sind nach Angaben der Dessauer Stadtwerke große Teile des Busliniennetzes sowie der gesamte Straßenbahnbetrieb und die Dessau-Wörlitzer Eisenbahn. „Da der Streik ganztägig angesetzt ist, werden die Ausfälle und Einschränkungen voraussichtlich über den gesamten Tagesverlauf bestehen bleiben“, schätzte ein Stadtwerke-Sprecher ein.

Die nächste Verhandlungsrunde in Sachen ÖPNV ist am Montag, 29. August, geplant. In den bisherigen Verhandlungsrunden ist nach Angaben der Gewerkschaft „kein verhandelbares Angebot für eine Weiterentwicklung der Einkommen und Ausbildungsvergütungen vorgelegt worden“. Nach wie vor würden die Arbeitgeber keine Erhöhung der Tabellenentgelte anbieten. Verdi fordert unter anderem ein Euro mehr pro Stunde.

Sollten man in der kommenden Woche erneut zu keinem Ergebnis kommen, steht nach Angaben der Gewerkschaft „eine massive Ausweitung der Arbeitskampfmaßnahmen bevor“.