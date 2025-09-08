Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV gewinnt am Samstagabend das erste Heimspiel der Saison 2025/26 gegen den VfL Potsdam mit 25:24 (14:12). Der Gastgeber muss bis zum Schluss zittern - und hat auch etwas Glück auf seiner Seite.

Der erste Sieg in der neuen Saison ist eingetütet. Entsprechend groß war der Jubel der DRHV-Handballer am Samstag nach Spielende.

Dessau-Roßlau/MZ. - Die letzten Sekunden der Partie laufen am Samstagabend in der Anhalt-Arena. Nach einer Auszeit ist der Dessau-Roßlauer HV in Ballbesitz. Mika Schüler treibt in der Mitte das Spiel aus der eigenen Hälfte nach vorn. Der Ball fliegt zweimal zwischen ihm und Yannick Danneberg auf der linken Angriffsseite des DRHV hin und her. Dann fackelt der Rückraumschütze nicht lange und jagt das Spielgerät mit einem gewaltigen Wurf in die Maschen des Tores der Gäste.