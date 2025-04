In der Nacht zum Freitag, 25. April, haben Diebe sich an mehreren Transportern eines Zerbster Autohauses zu schaffen gemacht. Der Schaden ist erheblich.

Zerbst/MZ. - In der Nacht zum Freitag, 25. April, haben Diebe sich an mehreren Transportern zu schaffen gemacht, die auf der Freifläche eines Autohauses in der Coswiger Straße in Zerbst abgestellt waren.

Die Unbekannten demontierten fachmännisch sämtliche Bauteile im Frontbereich der Fahrzeuge und entwendeten das Zubehör. Außerdem ließen sie noch die Kennzeichentafeln eines ebenfalls dort abgestellten Fiat mitgehen.

Der Gesamtschaden liegt nach Angaben der Polizei bei rund 40.000 Euro.