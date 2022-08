Diebstahl in Dessau und Umgebung Drei Transporter in einer Nacht gestohlen - Polizei stoppt Fahrer auf Weg zur polnischen Grenze

In der Nacht zum Montag sind in und um Dessau bislang drei Diebstähle desselben Fahrzeugtypes - einem Peugeot Boxer - bekanntgeworden. Einen dieser Transporter hat die Polizei auf dem Weg nach Polen stoppen können. Der 33-jährige Fahrer ist nun in Haft.