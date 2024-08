Dessau/MZ. - Die Kaderplanungen für die neue Saison sind bei den Zweitliga-Volleyballern aus Dessau-Roßlau weitgehend abgeschlossen. Gut sechs Wochen vor dem ersten Spiel der Meisterschaftsrunde 2024/25 in der Nordstaffel am 21. September gegen TuB Bocholt in der heimischen Sporthalle der Friedensschule befinden sich die Dessau Volleys in der noch nicht ganz so heißen Phase der Vorbereitung.

