Beim Brand am Sonnabend nördlich von Dessau-Roßlau musste in Jütrichau die Hundepension „Kallotta“ evakuiert werden. Dabei ist Hündin Tami entwischt. Doch es gibt ein Happy End.

Jütrichau/MZ. - In der Hektik der Evakuierung der Hundepension Kallotta in Jütrichau im Ortsteil Wertlau vor dem Brand am Sonnabend ist es passiert. Zwischen Sirenen, Rauch und Qualm schaffte es die Hündin Tami, sich aus ihrem zu großen Halsband zu befreien, und lief davon. Mehrere Tage wurde nach ihr gesucht. Am Dienstag konnte sie schließlich eingefangen werden.