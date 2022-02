Drama im Rodlebener Reitverein: Stute Samba Me wurde gestohlen - Besitzer geschockt

Rodleben/MZ - Samba Me ist weg. Das 13-jährige deutsche Sportpferd war im Reit- und Therapiezentrum Rodleben zu Hause. Samstagabend, zwischen 18 und 19 Uhr, bemerkte eine Angestellte des Vereins, die zur Fütterung der Pferde in den Stall gekommen war, dass die Stute nicht mehr in der Box stand.

„Wir sind alle geschockt und traurig“, sagt Juliane Semmler, Vorstandsmitglied des Reitvereins am Sonntag am MZ-Telefon. Besitzer des Pferdes ist Daniel Förster, ein körperlich schwerbehinderter Paralympics-Reiter, der in Leipzig wohnt und seit Jahren in Rodleben trainiert. Am Freitag war Trainingstag. Da hat er sein Pferd das letzte Mal gesehen. „Daniel ist noch am Samstagabend nach Rodleben gekommen, gegen 21 Uhr war er hier. Er konnte es nicht fassen, hatte Tränen in den Augen“, schildert Juliane Semmler die Tragik der Situation.

Aufgefallen: Ein dunkler Transporter mit Merseburger Kennzeichen

Ebenso geschockt ist Lea Sylvester. Die junge Frau hat eine Reitbeteiligung über Samba Me, kümmert sich mit Herzblut um die Stute, seit diese vor zwei Jahren nach Rodleben gekommen ist. „Sie wohnt in Roßlau und schaut täglich nach ihr“, erzählt Juliane Semmler.

Am Samstagvormittag hatte Samba Me noch die Sonne auf der Koppel genossen und war Mittag von dort wieder zurück in ihre Box geführt worden. Alles ganz normal. Bis zum späten Nachmittag. Einer Reiterin auf dem Reitplatz war zwischen 17 und 17.30 Uhr ein dunkler Transporter mit Pferdeanhänger und Merseburger Kennzeichen aufgefallen, der hinter dem Platz stand. „Sie hatte vermutet, dass es der Hufschmied war und sich gewundert, was er um die Zeit hier wolle“, berichtet Juliane Semmler. Dass es das Fahrzeug des Diebes gewesen sein könnte, liegt nun nahe. „Wem ist ein solcher Transporter noch aufgefallen?“, bitten die Reiter um Hilfe.

Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und ermittelt

Gestohlen wurde nicht nur das Pferd, sondern auch sämtliches Zubehör. Darunter ein Heubedampfer, der laut Semmler im Durchgangsstall stand. „Den nutzt nur Samba, da sie chronischen Husten hat“, erklärt sie. Auch sei der Spind aufgebrochen worden, übrigens der einzige orangene. „Der Täter muss sich also ausgekannt oder die Gegebenheiten ausspioniert haben“, schlussfolgern die Vereinsmitglieder. Nicht nur der ideelle Schaden ist immens. Auch der finanzielle. Die Polizei gibt diesen insgesamt mit 20.000 Euro an.

Aus diesem Stall verschwand die Stute. semmler

Beamte des Polizeireviers Dessau-Roßlau haben die Diebstahlanzeige aufgenommen. Die Kriminalpolizei war vor Ort. „Wir haben am Samstagabend erste Spuren aufgenommen und waren auch am Sonntag noch mal vor Ort“, berichtet Kommissarin Sara Pilz. Die Ermittlungen laufen.

Hinweise erbeten an das Polizeirevier, Tel. 0340 25030, oder Juliane Semmler, Tel. 0151 61139149.