Der Schaukasten am Rathaus reicht nicht mehr. Großkühnauer Ortsbürgermeister Fred Kitzing sucht Weg, um noch aktueller am Bürger zu sein.

Dessau-Rosslau/MZ. - Der Schaukasten am Großkühnauer Rathaus in der Brambacher Straße ist gut mit verschiedenen Informationen bestückt. Die Sprechzeiten der Ortschaftsassistentin sind dort ebenso zu finden, wie Veranstaltungen für Groß- und Kleinkühnau sowie Aushänge zum Naturcamp am Kühnauer See oder auch Hinweise zur Jubiläumsgala der Revuetanzgruppe Showtime.