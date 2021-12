Doppelter Wechsel im Regionvorstand der Johanniter am Hauptsitz in Dessau

Dessau/MZ - Im Regionalvorstand der Johanniter Unfallhilfe gibt es seit November zwei neue Gesichter: Tino Riemer und Torsten Hecker gehören nun als hauptamtliche Mitglieder dem dreiköpfigem Regionalvorstand an. Sie treten die Nachfolge von Marion Bretschneider und Jeanne Grabner an.

Tino Riemer war bereits vor seinem Wechsel nach Dessau, wo sich die Regionalgeschäftsstelle befindet, seit dem Jahr 2000 bei der Johanniter-Unfall-Hilfe tätig. Der 47-Jährige war Bereichsleiter Rettungsdienst in Ostthüringen. „Ich freue mich, dass mir die Johanniter die Chance geben, mich weiterzuentwickeln und gemeinsam mit dem Vorstand, aber vor allem den vielen Kollegen, den Verband weiter voranzubringen“, sagt Riemer.

Für Torsten Hecker ist es seine erste Station bei den Johannitern

Für Torsten Hecker ist es hingegen seine erste Station bei den Johannitern. Der studierte Ingenieur und Unternehmensberater für Organisationsentwicklung kommt aus der Bankenbranche. Für den 42-Jährigen ist es eine spannende Aufgabe: „Die Johanniter sind ein interessanter Arbeitgeber und in vielen Bereichen aktiv.

Sie unterstützen hilfsbedürftige Menschen, fördern und begleiten Kinder sowie Jugendliche und setzen sich für andere ein. Diesem Team anzugehören und meine Erfahrungen als Unternehmensberater direkt einbringen zu können, reizt mich sehr.“ Komplettiert wird der Vorstand durch das ehrenamtlich tätige Vorstandsmitglied Thomas Markworth.

Im Regionalverband Sachsen-Anhalt/Südost betreiben die Johanniter unter anderem sechs Kindertageseinrichtungen

Zum Regionalverband Sachsen-Anhalt/Südost gehören die Landkreise Mansfeld-Südharz, Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg, der Burgenlandkreis und Saalekreis sowie die kreisfreien Städte Halle und Dessau-Roßlau. Im Regionalverband Sachsen-Anhalt/Südost betreiben die Johanniter sechs Kindertageseinrichtungen, sechs Rettungswachen, zwei Ambulante Pflegedienste, vier Jugendclubs sowie die Kinder- und Jugendeinrichtung „Kleine Arche“ in Dessau.

In Trägerschaft der Johanniter ist in der Doppelstadt außerdem die Kindertagesstätte „Benjamin Blümchen“ in Roßlau sowie ein ambulanter Pflege- und Betreuungsdienst mit Sitz in der Brauereistraße 13 in Dessau.