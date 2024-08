Der italienischstämmige Aktionskünstler Sandro Porcu liebt das Spiel mit Doppeldeutigkeiten und dem Feuer. In der Dessauer Kunsthalle sind unter dem Titel „33 Grad“ 22 seiner provokanten Werke zu sehen.

Doppeldeutig und provokant: Aktionskünstler Sandro Porcu stellt in der Kunsthalle Dessau aus

Sandro Porcu war zur Ausstellungseröffnung „33 Grad“ in der Kunsthalle in der Ratsgasse zugegen.

Dessau/MZ. - Da hängt er nun an der Wand in der Kunsthalle, der ausgestreckte Arm, mit den eng aneinander liegenden Fingern und der Handfläche nach unten. Die Vitrine, die diesen Arm aus Silikon vor Staub schützen soll, ist auch noch absichtlich schief aufgehängt, so dass sich deren Innenleben nach oben streckt.