  4. Neueröffnung in Dessau: Imbiss Mola bietet Döner für fünf Euro

Gastronomie in Dessau-Rosslau Alibaba-Nachfolger eröffnet am Montag - Dieses Eröffnungsangebot gibt es beim neuen Dönerladen „Mola“

Am Montag startet der Alibaba-Nachfolger „Mola Meister Kebab“ in Dessaus Innenstadt. Mit welchen Eröffnungsangeboten Kunden in der Zerbster Straße überzeugt werden sollen.

Von Robert Horvath Aktualisiert: 13.09.2025, 13:05
Mola-Betreiber Mohamed Gönen freut sich ab Montag auf viele Gäste in seinem neuen Dönerladen in der Zerbster Straße in dessau. (Foto: Thomas Ruttke)

Dessau-Roßlau/MZ. - Bis zur Neueröffnung von „Mola Meister Kebab“ in der Zerbster Straße ist es nicht mehr lang hin. Am Montag startet der Nachfolger vom Alibaba, Dessau-Roßlaus ältesten und bekanntesten Dönerladen, ein Traditionshaus, das 32 Jahre bestanden hat.