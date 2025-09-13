Gastronomie in Dessau-Rosslau Alibaba-Nachfolger eröffnet am Montag - Dieses Eröffnungsangebot gibt es beim neuen Dönerladen „Mola“
Am Montag startet der Alibaba-Nachfolger „Mola Meister Kebab“ in Dessaus Innenstadt. Mit welchen Eröffnungsangeboten Kunden in der Zerbster Straße überzeugt werden sollen.
Aktualisiert: 13.09.2025, 13:05
Dessau-Roßlau/MZ. - Bis zur Neueröffnung von „Mola Meister Kebab“ in der Zerbster Straße ist es nicht mehr lang hin. Am Montag startet der Nachfolger vom Alibaba, Dessau-Roßlaus ältesten und bekanntesten Dönerladen, ein Traditionshaus, das 32 Jahre bestanden hat.