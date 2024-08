Die Datel Dessau, das Telekommunikationsunternehmen der Dessauer Stadtwerke, bietet ihren Kunden ab sofort ein Kundenportal mit umfassenden digitalen Services an.

Digitales Angebot für alle Kunden: Datel bringt ein neues Kundenportal an den Start

Dessau/MZ. - Die Datel Dessau, das Telekommunikationsunternehmen der Dessauer Stadtwerke, bietet ihren Kunden ab sofort ein Kundenportal mit umfassenden digitalen Services an. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Das Datel-Kundenportal wurde technisch in das Kundenportal der Stadtwerke Dessau integriert, um eine zentrale Plattform für alle Versorgungsverträge und Kundendaten bereitzustellen. Es ist über die DVV-Webseite und die Datel-Webseite erreichbar und ermöglicht es, Anliegen rund um die Uhr selbstständig und von zu Hause aus zu erledigen.

Mit dem Kundenportal wollen die Stadtwerke Dessau umfangreiche digitale Services auf einer Plattform vereinen

„Mit unserem Kundenportal vereinen wir umfangreiche digitale Services auf einer Plattform, um unsere Kunden auch in Servicefragen optimal zu begleiten“, erklärt Marianne Hügel, Geschäftsbereichsleiterin Telekommunikation, in der Pressemitteilung. Das neue Kundenportal sei ein weiterer wichtiger Schritt in der Digitalisierung sämtlicher Kundenprozesse zur fortlaufenden Verbesserung der Kundenzufriedenheit.

Per digitalem Zugriff können sowohl Privat- als auch Gewerbekunden der Datel über das neue Portal ihre Verträge und Daten einsehen und verwalten. Ob es um die Aktualisierung der persönlichen Daten, Adresse, Kontakteinstellungen oder Einwilligungen geht: Alle Informationen können mit wenigen Klicks aktualisiert werden.

Im Sinne der Nachhaltigkeit bietet die Datel über das Kundenportal zudem die Möglichkeit, Rechnungen digital einzusehen und damit den Papierverbrauch erheblich zu reduzieren. Außerdem können die Kunden über das Kundenportal Nachrichten direkt an den Kundenservice senden und empfangen, so dass Anfragen und Anliegen schnell geklärt werden können.

Datel-Kunden können im Portal ihre Verträge für andere Produkte der Stadtwerke wie Strom, Gas, Fernwärme oder Wasser verknüpfen und damit auf einem Blick verwalten.

Andererseits können auch Kunden, die bereits im DVV Kundenportal für Strom oder andere Produkte registriert sind, nun ihre Datel-Verträge verlinken.

Um sich im Kundenportal anzumelden, ist nach Angaben der Stadtwerke eine Registrierung erforderlich. Hierzu benötigt der Nutzer eine gültige Vertragsnummer sowie Kundennummer, die auf der August-Rechnung oder für Neukunden auf der Auftragsbestätigung ersichtlich sind. Der 500. und 1.000. Datel-Kunde, der sich im Kundenportal registriert oder seine Datel-Verträge verlinkt, erhält jeweils einen Anhalt-Gutschein im Wert von 150 Euro.

Für Informationen zum Kundenportal stehen die Mitarbeiter in den Kundencentern der Stadtwerke Dessau persönlich oder unter der kostenfreien Servicehotline (0800) 899 1500 zur Verfügung.