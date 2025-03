Kurz vor dem 100. Jubiläum soll das Museum an der Museumskreuzung nicht mehr als Museum genutzt werden. Warum der Förderverein des Museums diese Pläne ablehnt.

Die Zukunft des Naturkundemuseums steht wieder in Frage

Das Museum für Naturkunde und Vorgeschichte steht seit 100 Jahren an der Museumskreuzung. Jetzt soll es dort ausziehen, um Geld zu sparen.

Dessau/MZ. - Das Museum für Naturkunde und Vorgeschichte an der Museumskreuzung soll ausziehen und im stadtgeschichtlichen Museum im Johannbau unterkommen. So sieht es das Haushaltskonsolidierungskonzept der Verwaltung vor, das derzeit in den politischen Ausschüssen diskutiert wird. „Wir haben damit ein Riesenproblem und nehmen diese neuen Pläne mit Befremden zur Kenntnis“, machen Doreen Gunia und Guido Warthemann vom Verein der Freunde und Förderer des Naturkundemuseums im MZ-Gespräch deutlich.