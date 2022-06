Die nächste Straße in Dessau ist dicht - Bauarbeiten in der Wolfgangstraße starten

Blick in die Wolfgangstraße.

Dessau/MZ - In der Wolfgangstraße kommt es wegen einer Sperrung zwischen der Antoinettenstraße und der Hans-Heinen-Straße von Mittwoch, 8. Juni, bis voraussichtlich 31. Juli zu einer Änderung der Verkehrsführung der Buslinien 13, 16, N4 und N6. Darauf haben die Stadtwerke verwiesen.

Die Busse verkehren ab Haltestelle Hauptbahnhof in Richtung Waldersee und Roßlau über Antoinettenstraße, Humperdinckstraße, Hans-Heinen-Straße, Carl-Maria-von-Weber-Straße und weiter nach Plan. Der Umstieg an der Ersatzhaltestelle Hans-Heinen-Straße zwischen den Linien 310 (Vetter) und 16 (DVG) wird an den Hauptbahnhof verlagert.

Hintergrund ist eine Baumaßnahme am neuen Seniorenheim und die damit verbundene Sperrung der West-Ost-Fahrspur in der Wolfgangstraße.