Die jüngsten Knirpse düsen mit modernem Kinderbus durch ihren Ort

Dessau/MZ - Das riesige Paket, das seit einigen Tagen in der „Mildenseer Spielbude“ stand, weckte die Neugier der Knirpse. Was ist da wohl drin?

Am Mittwoch war es soweit: Das Paket stand auf dem Hof bereit und konnte von den kleinsten aufgerissen werden. Das war nicht nur aufregend, sondern auch ein großer Spaß. Zum Vorschein kam ein stylishes Gefährt, das sechs Krippenkindern Platz bietet. Der Kinderbus ist ein Geschenk der Volksbank Anhalt-Dessau. Rund 3.400 Euro kostet dieser. Finanziert wurde er aus Mitteln des Gewinnsparens, wie Bankmitarbeiterin Silke Hövelmann informierte. Noch zwei weitere dieser Kleinkind-Gefährte wird die Volksbank in den nächsten Tagen übergeben - einer geht an die Kita in der Raguhner Straße, ein dritter an die integrative Kita in Zerbst. „Es eine Freude zu sehen, wie glücklich die Kinder sind und es zeigt, dass das Geld richtig angelegt ist“, so Hövelmann. Im vorigen Jahr kaufte die Volksbank 30 Bobby Cars für die Kitas der Region.

Kinder und Erzieher sind begeistert vom Komfort des kleinen Flitzers

Währenddessen drehen Kinder und Erzieherinnen erste Runden über den Hof. Damit jeder mal mitfahren kann, bedarf es eines kleinen Platzmanagements. 22 Kinder im Krippenalter besuchen die Mildenseer Einrichtung. Zwölf von ihnen seien ganz klein und könnten noch nicht laufen. Ein alter Krippenwagen mit sechs Plätzen leistet bereits gute Dienste. „Aber nun können wir mit allen Kindern gemeinsam die Umgebung erkunden“, freut sich auch Kitaleiterin Nicolle Guretzki über das Geschenk. „Wir sind total glücklich.“

Die ersten Fahrberichte klingen vielversprechend: Der Bus lasse sich superleicht schieben und sei leicht lenkbar. Die Kinder können sich anschnallen, die Plätze haben höhenverstellbare Kopfstützen. Ein Faltdach schützt vor Sonne und Regen. „Dem Wohlfühlen an frischer Luft steht also nichts mehr im Wege“, fasst Guretzki zusammen. Die erste richtige Tour durch Mildensee sollte es am Donnerstag geben.