Das Umweltforschungszentrum in Leipzig und das Städtische Klinikum Dessau wollen aus bestimmten Plazenta-Zellen ableiten, wie Umwelteinflüsse schon während der Schwangerschaft die künftige Entwicklung des Kindes beeinflussen. Wie sie dabei vorgehen. Und warum das Projekt deutschlandweit einmalig ist.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/Leipzig/MZ. - Das seltene Material, das tiefgefroren im Umweltforschungszentrum (UFZ) in Leipzig lagert, ist ein Schatz für Wissenschaft und Medizin gleichermaßen. Die sogenannten Organoide sollen Vorhersagen dazu ermöglichen, wie sich Umweltchemikalien auf noch ungeborenes menschliche Leben auswirken – und nach der Geburt auf die kindliche Entwicklung. Was für manche klingen mag wie ein Blick in die Glaskugel, ist das ganz reale Ziel eines deutschlandweit einmaligen Forschungsprojekts, bei dem das UFZ mit dem Städtischen Klinikum Dessau zusammenarbeitet.