Dessaus Lions Club unterstützt behinderte und sozial benachteiligte Kinder mit Spenden

Uwe Becker (li) und Matthias Seidlich vom Lions-Club Dessau übergeben an Annett Simroth vom Kinder- und Jugendhospizdienst einen Scheck.

Dessau-Rosslau/MZ/AGE - Sie haben es schon lange entschieden, die Dessauer Lions: In diesem Jahr, unmittelbar vor dem Weihnachtsfest, wollen sie Kindern eine Freude bereiten. Insgesamt 8.000 Euro spendet der Club dieser Tage an Vereine, die sich um kranke oder hilfebedürftige Kinder und Jugendliche bemühen.

Den ersten Scheck in Höhe von 1.750 Euro haben Matthias Seidlich, Vorsitzender des Lions-Hilfevereins, und Past-Präsident Uwe Becker am Freitag an Annett Simroth vom Kinder- und Jugendhospiz übergeben. Die Mitarbeiter betreuen Kinder aus sechs Familien. „Mit unserer Spende soll ein Ausflug auf einen Alpakahof organisiert werden“, sagte Becker. Von der Spende können Fahrtkosten und Eintritt bestritten werden.

Auch die Dessauer Regenbogenschule wird von den Lions mit 1.750 Euro bedacht. Das Geld wird für einen neuen Sandkasten verwendet. Der Behindertenverband, der eine ebenso hohe Summe vom Lions Club bekommt, will das gespendete Geld für einen mehrtägigen Ausflug in ein regionales Schullandheim nutzen. Die Fahrt soll 2022 stattfinden.

Der Verein Helfende Hände plant mit der Finanzspritze der Lions mit 19 Kindern einen Ausflug zum Belantis Freizeitpark im Sommer 2022. Und die Bahnhofsmission, die 1.000 Euro bekam, will das Geld für ihre Arbeit nutzen.