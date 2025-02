Schon zum zweiten Mal haben Unbekannte den historischen Mercedes von Claudia Sauer beschädigt. Nun nimmt sie die Verfolgung nach dem Fahrerflüchtigen selbst in die Hand.

Dessau/MZ. - Die vergangenen 20 Jahre hat ihr Auto sie durch ihr Leben begleitet. Sie sicher überall dort hingebracht, wo sie gebraucht wurde, einen Umzug aus Bayern nach Dessau mitgemacht – doch nun ist er kaputt: Der schwarze Mercedes E200 von Claudia Sauer hat eine unübersehbare Delle an der hinteren Tür auf der Fahrerseite. „Ein Kostenvoranschlag in einem Mercedes-Autohaus hat Reparaturkosten in Höhe von 6.600 Euro ergeben“, sagt die Rentnerin.