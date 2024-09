Das Zahlen per Karte ist auch ohne Pin möglich.

Dessau/MZ. - Den Einkauf schon in den Händen, ein Kind auf dem Arm, Zeitstress - es gibt viele Gründe, an der Kasse kontaktlos mit der Girokarte zu zahlen. Doch obwohl das Verfahren als sicher gilt, wollen einige diese Funktion nicht nutzen, so wie Petra Nickels, die bei der Stadtsparkasse Dessau die Kontaktlos-Funktion ihrer Karte sperren ließ. Nur sie kann nach dem Einstecken ins Lesegerät und Eingabe ihres Pins oder einer Unterschrift damit zahlen, dachte sie zumindest bislang.