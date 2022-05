Dessauer Stadtverwaltung besorgt über Saturn-Weggang

Dessau-Rosslau/MZ - Die Nachricht von der Schließung des Saturnmarktes ist für Sabrina Nußbeck ein „Schlag ins Kontor“. Die aktuelle Nachricht werde in der Stadtverwaltung „mit Sorge aufgenommen“, sagt die Bürgermeisterin.

Nußbeck verweist auf die intensiven und „auch sichtbar erfolgreichen Bemühungen der vergangenen Jahre zur Belebung der Innenstadt“. Nach der Karstadt-Schließung im vergangenen Jahr im Rathaus-Center ist der Weggang von Saturn im Dessau-Center nun jedoch die zweite Hiobsbotschaft, die die Doppelstadt verdauen muss.

Hans-Georg Otto wollte das Dessau-Center

„Das Dessau-Center stellt einen wichtigen Baustein im lebendigen Gefüge der Dessauer Innenstadt dar und Saturn ist darin ein zentraler Mieter“, erklärt Nußbeck. „Es wird deshalb nicht einfach sein, die Fläche schnell neu zu vermieten. Dennoch wird eine zügige Vermarktung das gemeinsame Bestreben der Stadtverwaltung mit dem Eigentümer sein, um dem Einkaufscenter auch künftig die wirtschaftliche Grundlage zu sichern“, so Nußbeck.

Hans-Georg Otto, ehemaliger Oberbürgermeister und heute für Pro-Dessau-Roßlau im Stadtrat, hatte seinerzeit den Bau des Dessau-Centers maßgeblich vorangetrieben. „Was hätte es für Alternativen gegeben?“, fragt er. Das ehemalige Horten-Kaufhaus stand leer, die Fassade bröckelte, war ein Schandfleck in der Innenstadt. Otto wollte neben dem Rathaus-Center einen zweiten Pol, damit die Passanten in der Kavalierstraße flanieren können. Ein Spaßbad statt eines Einkaufszentrums wäre an der Museumskreuzung denkbar gewesen. „Doch es fand sich kein Investor.“ Ebenso wenig wie ein anderer Investor, der die alte Immobilie abreißen wollte. Den fand Otto erst, als er Saturn „durch einen glücklichen Umstand“ für den Handelsstandort gewinnen konnte. „Deshalb tut es mir leid, dass Saturn nun das Center verlässt“, sagt er. Dass die Flächen kurzfristig durch anderen Handel belegt werden, sei kaum zu erreichen.

Im Auszug von Saturn sieht Otto kein spezifisch Dessauer, sondern ein bundesweites Problem. „Das hat sich durch den Internethandel aufgebaut. Corona hat es noch befeuert.“ Die Bundesregierung müsse seiner Meinung nach den Innenstadthandel fördern und den Internethandel dazu zusätzlich besteuern. Ein hausgemachtes Problem sieht Otto aber doch: Wenn Edeka groß in Dessau-Nord und -Süd baue, dann gehe das zulasten der Innenstadt. Wie der Auszug von Edeka aus dem Dessau-Center nun zeige. Bei dem Projekt in Nord habe er deshalb im Stadtrat dagegen gestimmt.

Zuzug junger Leute fehlt

Und seiner Meinung nach mache die Stadt zu wenig, um junge Leute herzuholen. Mehr Einwohner bedeuten mehr Kaufkraft, mehr Leben in der Innenstadt. „Wir reden schon seit Jahren von Zuzug, doch mögliche Flächen liegen brach.“ Insbesondere spielt Otto auf Innerstädtisch-Süd an, wo zwischen Wasserwerk- und Turmstraße großflächig Häuserblocks abgerissen wurden. Die Infrastruktur für Neubau sei da.