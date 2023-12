Zum 24. Mal öffnet der Weihnachtsmarkt in der einstigen Dessauer Schlosskirche. 50 Händler und Künstler sorgen mit ihren Produkten für eine besondere Atmosphäre.

Advent in Dessau-Roßlau

Der „Besondere Weihnachtsmarkt“ in der Dessauer Marienkirche verdient tatsächlich seinen Namen.

Dessau/MZ. - Dass dieser Weihnachtsbaum einmal im Wald gestanden haben muss, liegt schon deshalb nahe, weil auf ihm Fliegenpilze wachsen. Im schönsten Rot präsentieren sich die Pilzhüte, auf die Mutter Natur strahlend weiße Punkte gesetzt hat. Dass der Baum aus dem Wald stammt, das steht für Anke Pietrowski nicht in Frage. Doch die Pilze? Diese hier sind aus Abfall gebaut. Die gebürtige Dessauerin ist quasi die Geburtshelferin des originellen Weihnachtsbaumschmucks in Pilzform, den es seit gestern beim Adventsmarkt in der Dessauer Marienkirche gibt. Der Marienkirchmarkt ist wieder ein Ort der tausend schön Dinge geworden. Sinn und Sinnlichkeit lassen grüßen.