Dessauer Friedensglocke läutet seit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine regelmäßig

Dessau/MZ - Sie hat schon ordentlich Wumms. Ihr Klang hallt voller Wucht über den Platz der Deutschen Einheit in der Innenstadt. Der Stunden- und Viertelstundenschlag der Turmuhr im Rathaus kommt da bei weitem nicht mit und die verschiedenen, einprogrammierten Glockenspielmelodien klingeln im Vergleich leise: Die Dessauer Friedens-und Freiheitsglocke ertönt seit Ende Februar zweimal am Tag für je knapp zehn Minuten. Um 11.45 und 17.45 Uhr dröhnt der Hammer gegen den Stahl, mahnt die Glocke zum Frieden in Zeiten des Krieges. „So lange, bis der Krieg in der Ukraine beendet ist“, sagt Lothar Ehm, Gründervater und Vorsitzender im Kuratorium Friedensglocke Dessau.

Friedensglocken aus europäischen Länder erklangen nach Dessauer Initiative gemeinsam

Kurz nach dem Einmarsch der russischen Truppen in das Nachbarland hallte die Mahnung erstmals durch die Stadt. Und mehr noch: Sie wurde gehört, weit über Landes- und Staatsgrenzen. Auf Initiative des Dessauer Kuratorium mit Ehms Tochter Marika Möckel-Ehm gelang am 3. März nie Dagewesenes: Friedensglocken in verschiedenen Regionen und Ländern Europas erklangen gemeinsam zur gleichen Zeit. So läuteten von 11.45 bis 12 Uhr neben der Dessauer Friedensglocke die Glocken Friedensglocke Maria Dolens im italienischen Trentino, die Friedensglocke Concordia 2000 auf dem Südtiroler Berg Kronplatz, die Friedensglocke des Alpenraumes in Mösern (Tirol), die Weltfriedensglocke in Berlin, die Friedensglocke in Frankfurt (Oder) sowie gleichnamige Glocken im sächsischen Oberwiesenthal auf dem Fichtelberg, in Crivitz (Mecklenburg-Vorpommern) und Friesoythe (Niedersachsen). Die Botschaft ist überall gleich: Keine Gewalt!

Glocke enstand nach der Wende aus eingeschmolzenem Waffenstahl von aufgelösten Kampfgruppenhundertschaften

Dieser Leitspruch ist auch zentral auf der Dessauer Friedensglocke zu lesen. Die 2002 vom damaligen evangelischen Kirchenpräsidenten Helge Klasssohn und dem katholischen Probst Gerhard Nachtwei geweihte Freiheits- und Friedensglocke trägt zwei weitere Inschriften. Am Glockenhals unter der Haube sowie am unteren Glockenmantel finden sich Texte, deren Form überrascht: Hier informiert nämlich die Glocke selbst „in erster Person“ über ihre Geschichte und Aufgabe: „1990 wurden durch den Willen des Volkes die Waffen der Dessauer ’Kampfgruppen der Arbeiterklasse’ eingeschmolzen. 2000 wurde ich von Perner und ASUG daraus gegossen“, steht oben am Hals. „Keine Gewalt“ zentral auf der Flanke ist die einzige von unten problemlos zu entziffernde Inschrift. Und unten am Kranz läuft rundum der Sinnspruch für die Glocke: „Ich läute für Frieden und Freiheit. Ohne Freiheit kein Frieden. Ohne Frieden keine Freiheit. “

„Einfach nur unglaublich, was jetzt in der Ukraine passiert“

Für Lothar Ehm ist das selbsterklärend. Wie auch zwingend, die Glocke jetzt sprechen zu lassen, während in Europa ein nichterklärter Krieg in aller Brutalität tobt. „Es ist einfach nur unglaublich. Da glaubt ein Mensch im Kreml, er könne sein Ziel - was immer dies sein mag - mit aller Gewalt gegen Zivilisten durchsetzen. Unglaublich“, schüttelt der 73-Jährige Walderseer den Kopf. Dass neben der Friedensglocke eine Bronzestatue des Russen Michail Gorbatschow steht, sei kein Widerspruch. „Der war ein sehr vernünftiger Mensch. Ohne den wir doch die Kalaschnikows nie hätten einschmelzen können.“

In den ersten Tagen gaben Lothar Ehm und Mitstreiter das Läutkommando noch persönlich vor Ort mittels Fernbedienung. Jetzt schlägt die Friedensglocke selbsttätig nach programmierter Schaltuhr. Und was ist mit der Zeitumstellung am Sonntag auf Sommerzeit? Ehm überlegt kurz und lächelt dann: „Da muss ich die Techniker noch mal fragen.“