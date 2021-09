Dessauer Feuerwehr löscht brennende Miniküche - Textilien auf dem Herd hatten Feuer gefangen

Dessau/MZ - Zu einem Wohnungsbrand ist die Feuerwehr Dessau-Roßlau am Samstagvormittag gegen 10 Uhr gerufen worden. In der Askanischen Straße war in einem zweigeschossigen Mehrfamilienhaus ein Brand in einer Küche ausgebrochen.

In der etwa 30 Quadratmeter großen Einraumwohnung brannten Textilien auf der Miniküche, wie Harald Krug von der Berufsfeuerwehr mitteilte. Der Bewohner hatte die Feuerwehr bereits im Freien vor dem Haus erwartet und wies die Einsatzkräfte ein.

Die Löschten den Brand in der völlig verrauchten Wohnung mithilfe einer Kübelspritze und eines Feuerlöschers. Wegen des Qualms konnten die Retter die Wohnung nur mit Atemschutz betreten. Die glühenden Textilien löschten sie letztendlich in der Dusche komplett ab. Danach wurden die Wohnung und das Treppenhaus belüftet.

Die Wohnung ist seit dem Brand dennoch unbewohnbar. Durch das Feuer wurde nicht nur die Miniküche zerstört, sondern auch eine angrenzende Kommode sowie Wände und Decken, die mit Ruß überzogen wurden. Der Sachschaden wird von der Feuerwehr auf 5.000 Euro geschätzt.

Der Wohnungsinhaber ist bei Bekannten untergekommen. Zum Abschluss und weiteren Brandursachenermittlung wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Zum Einsatz kamen insgesamt sechs Fahrzeuge und 21 Kameraden der Feuerwehr.