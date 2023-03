Die Wirtschaftsjunioren haben Sozialdezernentin Eter Hachmann und André Ulbrich, Beigeordneter für Finanzen und Digitales, zum Gespräch in der Tram eingeladen. Es geht um die Probleme, aber auch die Chancen Dessau-Roßlaus.

Sitz an Sitz mit der Kommunalpolitik

DESSAU/MZ - „Wenn Sie sich drei Jahre mit dem Kind gedulden könnten…“ Dann, glaubt Eter Hachmann, könne das junge Paar eine passende Wohnung finden: Geräumig und mitten in der Stadt. „Wir wollen in der Zerbster Straße wieder mehr junge Familien.“ Momentan sind die sanierten Wohnungen hinter den sanierten Fassaden für diese Gruppe nicht besonders attraktiv. Hachmann ist Sozialdezernentin in Dessau-Roßlau.