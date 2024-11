Prof. Dr. Christos Zouboulis ist Chefarzt am Städtischen Klinikum Dessau. Laut laut Ranking der kalifornischen Stanford University gehört er zu den einflussreichsten Wissenschaftlern weltweit. An welchen Kriterien das festgemacht wird.

Dessau/MZ/HTH. - Das Dessauer Klinikum hat einen der einflussreichsten Wissenschaftler der Welt in seinen Reihen: Universitätsprofessor Dr. Christos Zouboulis, Chefarzt der Hochschulklinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie, Immunologisches Zentrum.

Prof. Dr. Zouboulis verdient sich den Titel „Leading mind in Science“

Wie das Städtische Klinikum mitgeteilt hat, erreichte er beim jährlichen Ranking der kalifornischen Stanford University unter den Wissenschaftlern aller Fachrichtungen die Position 4.178 im Jahr 2024. Damit zählt er zum erlesenen Kreis der oberen zwei Prozent und verdient sich den Titel „Leading mind in Science“, teilte das Städtische Klinikum mit. In seinem Fachgebiet Dermatologie und Venerologie kommt der Dessauer Chefarzt sogar weltweit auf Platz acht unter 57.585 Ärzten.

Der Hochschullehrer der Medizinischen Hochschule Brandenburg, der sich insbesondere bei der Erforschung der Hidradenitis suppurativa, Akne, Endokrinologie, Immunologie und Seltener Erkrankungen der Haut international Bekanntheit erlangt hat, belegt dank seiner zahlreichen Publikationen bei diesem Ranking schon seit Jahren vordere Plätze.

Seit 2005 Chefarzt am Dessauer Klinikum

Der aus Griechenland stammende Arzt ist seit dem Jahr 2005 Chefarzt in Dessau, zuvor war er unter anderem an der Charité in Berlin. In Dessau leitet er zudem die Forschungslaboratorien für Biogerontologie, Dermato-Pharmakologie und Dermato-Endokrinologie sowie für Immunologie inklusive des Zentrums für Klinische Studien Dessau.