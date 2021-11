Dessauer Brauhaus feiert Geburtstag - Es wird angezapft und auf die Pauke gehauen

Was mit einer tollkühnen Idee vor 20 Jahren begann, wurde eine Erfolgsgeschichte. In der Langen Gasse wird Bier gebraut, gespeist, gelacht und getanzt.

Dessau/MZ - Im Brauhaus Zum Alten Dessauer in der Langen Gasse stehen die Zeichen auf Party. Das 20-jährige Jubiläum steht ins Haus. Und das, kündigt Geschäftsführer Tobias Gröger an, soll gebührend gefeiert werden. „Wir planen vom 11. bis 14. November ein Jubiläumswochenende.“

Das Brauhaus ist weit mehr als eine Gaststätte. Im Alten Sudhaus der Schade-Brauerei hatte Initiatorin Regina Gröger die Tradition des Bierbrauens in Dessau wiederbelebt und ihr damit eine Zukunft gegeben.

Am 11.11. 2001 wurde im neuen Dessauer Brauhaus das erste Bier angesetzt - und die Gaststätte um 11.11 Uhr von den Mitgliedern der Dessauer Karnevalsvereine eröffnet. 20 Jahre später sollen die Jubiläumsfeierlichkeiten ebenfalls zum traditionellen Karnevalstermin eingeläutet werden.

Einstige Ruine wird Schmuckstück

Wirtin Brigitte Schulze und der Alte Dessauer bitten hinein. Foto: Stadtarchiv Dessau

Die Geschichte des Brauhauses begann mit einem persönlichen Versprechen von Regina Gröger. Denn nachdem die Familie am 1.November 1995 die Brauerei Dessau GmbH von Paulaner übernommen hatte, kündigte die Geschäftsfrau an, in Dessau wieder Bier zu produzieren. Wie und wo, das war damals noch nicht klar, erinnert sich Sohn Tobias, der heute das Lebenswerk seiner verstorbenen Mutter weiterführt. „Aber irgendwann stieß meine Mutter in einem Gespräch mit Paulaner auf das Alte Sudhaus.“ Und damit habe der „Wahnsinn “ seinen Lauf genommen.

Denn was sich heute als schmucker Klinkerbau zeigt, war vor 20 Jahren eine Ruine. Von dem Alten Sudhaus standen nur noch einige Mauern. Am 1. Juli 2000 wurde die Baustelle zum Wiederaufbau des historischen Gebäudes eröffnet. Und 16 Monate später als Brauhaus mit Braugasthaus übergeben. Die Geschicke des Gastrobetriebes übernahm Wirtin Brigitte Schulze. Sie ist bis heute das Gesicht und die gute Seele des Hauses. Doch nicht nur die Chefin feiert 20-jähriges Dienstjubiläum. Auch der heutige Küchenchef Gerrit Franz und Restaurantfachfrau Maja Gerber sind vom ersten Tag an dabei.

Das erste Bier wurde am 1. Februar 2002 gezapft. „Es war Zwickel Hell und Edles Pils“, erinnert sich Tobias Gröger. Später sei dunkles Zwickel dazugekommen. Pils wird inzwischen nicht mehr produziert, nur noch Zwickel. „Wir haben uns auf Natur- und Saisonbiere konzentriert“, so Gröger. 120.000 Liter des Gerstensaftes werden jährlich in den beiden Kesseln angesetzt. Um auch den Dessauern die Tradition des Bierbrauens näher zu bringen, will Tobias Gröger wieder einen Brautag anbieten. Gemeinsam mit dem Braumeister werden die Gäste dann neues Bier ansetzen und verkosten.

Jubilieren können übrigens auch einige Gerichte der Speisekarte. „Unsere Haxen in Biersoße werden auch 20“, schmunzelt Tobias Gröger. Ebenso erfreue sich das Treberbaguette vom ersten Tag an großer Beliebtheit. „Das ist ein klassisches Unikat unseres Hauses.“

Ein Haus mit besonderem Profil, in dem es auch rote Fassbrause gibt

Und durchaus nicht das einzige. Denn produziert werden in der Langen Gasse auch der Brauhaus-Kräuter und ein Zwickel-Bio-Brand. Seit 2011 - dem zehnten Geschäftsjahr - wird original rote Fassbrause mit dem typischen Himbeer-Kirsch-Geschmack hergestellt. Im vorigen Jahr kam eine Zitronen-Limetten-Limonade dazu. „Die Fassbrause ist bei Alt und Jung beliebt“, weiß Tobias Gröger und berichtet stolz, dass viele Gastrobetriebe der Region diese inzwischen im Ausschank haben.

Zur Tradition des Brauhauses gehören auch Kulturveranstaltungen. Im Obergeschoss wurde regelmäßig zu Kabarett und Tanz eingeladen. Corona brachte auch diese zum Erliegen. Nach anderthalbjähriger Zwangspause soll es im November wieder losgehen. Das Kabarett „Die Kaktusblüte“ aus Dresden eröffnet am 10. November den Reigen.

Jubiläum wird mit großer Party gefeiert

Für Samstag, 13. November, bereitet das Team eine große Brauhaus-Party mit DJ und Live-Musik auf zwei Etagen vor. Im Biergarten wird der Grill angeheizt und Bier gezapft. „Wir wollen die Party mit so vielen Leuten wie möglich feiern, deshalb machen wir drinnen die 2G-Regelung“, erklärt Tobias Gröger. Aber auch im Biergarten seien Gäste willkommen. „Uns schwebt ein kleines Nachtschicht-Revival vor.“ Am Sonntag wird von 10 bis 14 Uhr zum Brunch geladen und gibt es Braumeisterführungen.