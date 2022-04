Dessau-Wörlitzer Eisenbahn startet am Freitag in die neue Saison

Dessau/MZ - Für die Dessau-Wörlitzer Eisenbahn beginnt am Freitag, 1. April, die neue Saison. Bis zum Spätherbst wird die Bahn wieder regelmäßig in Richtung Wörlitz aufbrechen - mit den üblichen Zwischenstopps unter anderem in Oranienbaum. Dabei pendelt die Bahn montags bis donnerstags zwischen 10.35 Uhr und 15.05 Uhr viermal täglich alle 90 Minuten vom Hauptbahnhof nach Wörlitz und zurück. Freitags, samstags, sonntags und an Feiertagen verkehren die Triebwagen zwischen 9.05 Uhr und 19.35 Uhr sogar achtmal pro Tag. Der durchgängige Fahrplanbetrieb läuft bis zum 31. Oktober.

Wie die Dessauer Stadtwerke mitteilten, sollte ursprünglich zum 1. April auch die Bauhausbuslinie wieder ihren Betrieb aufnehmen und im Stundentakt täglich ab 9.45 Uhr vom Hauptbahnhof aus die Bauhausbauten im gesamten Stadtgebiet verbinden. Doch dieser Start musste am Mittwoch kurzfristig verschoben werden. Die Dessauer Verkehrs GmbH begründet die Verschiebung mit der Erkrankung von Mitarbeitern.

Dessau-Wörlitzer Eisenbahn als „Muttertagsexpress“ auf Fahrt

Zugleich hatten die Stadtwerke noch einen Tipp für die Dessau-Wörlitzer Eisenbahn parat: Wer seiner Mutter eine besondere Freude bereiten möchte, könne sich den 8. Mai vormerken: Um 13.35 Uhr geht die Dessau-Wörlitzer Eisenbahn als „Muttertagsexpress“ auf Fahrt. Anmeldungen sind ab sofort bei der Mobilitätszentrale im Hauptbahnhof möglich.

Die Teilnehmer erleben bei einer Parkführung und einer Gondelfahrt die Maienblüte im Gartenreich, bevor der Nachmittag bei Kaffee und Kuchen im Wörlitzer Hof ausklingt. Die Tickets kosten inklusive Führung, Gondelfahrt, Kaffeetrinken sowie Hin- und Rückfahrt 29 Euro (Erwachsene) sowie 25Euro (Kinder). Für die Durchführung ist eine Mindestteilnehmerzahl von 25 Personen erforderlich.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.dvv-dessau.de.