Andere Kommunen leisten Hilfe Dessau schickt keine Feuerwehr zur Hochwasser-Hilfe nach Mansfeld-Südharz - Amtschef erklärt Absage

2002 und 2013 erhielt Dessau-Roßlau im Kampf gegen Hochwasser selbst Hilfe von umliegenden Feuerwehren, doch nun schickt die Stadt keine Kameraden ins Flutgebiet in den Südharz. An mangelnder Empathie liegt das aber nicht, sondern an Bürokratie. Sagt der Amtschef.