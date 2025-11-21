Der Dessau-Roßlauer HV arbeitet an dem Kader für die neue Saison - und hat eine Entscheidung getroffen.

Dessau-Roßlau/MZ. - David Mišových hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag beim Handball-Zweitligisten Dessau-Roßlauer HV um zwei weitere Jahre verlängert. Das hat der Verein am Freitag mitgeteilt. Der Rechtsaußen hat bislang 116 Pflichtspieleinätze absolviert.

David Mišových ist seit der Saison 2022/23 beim Dessau-Roßlauer HV

„Ich bin jetzt in meinem vierten Jahr beim DRHV und fühle mich hier sehr wohl. Ich denke, dass die nächsten zwei Jahre ein guter Schritt in meiner Karriere sein können, vor allem wenn ich sehe, wie sich der Verein stetig weiterentwickelt. Natürlich habe ich Ziele, die ich in den kommenden Jahren erreichen und mich Schritt für Schritt verbessern möchte. Ich bin überzeugt, dass hier der Raum dafür vorhanden ist – und dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Zeit haben werden“, wird der Linkshänder vom Verein zitiert.

Mišových war zur Saison 2022/23 vom slowakischen Verein HO Slovan Modra nach Dessau-Roßlau gewechselt und bildet seither gemeinsam mit Yannick-Marcos Pust das eingespielte Duo auf der Rechtsaußenposition. Der in Bratislava geborene Slowake war bereits als Jugendlicher schon mal in Deutschland: Mit 16 Jahren spielte er beim damaligen Oberligisten HSV Bad Blankenburg. Eigentlich wollte er dort sein Abitur machen, doch die Corona-Pandemie machte diesen Plan zunichte, sodass er in seine Heimat zurückkehrte, um die Schule zu beenden.

Cheftrainer Vanja Radić freut sich laut Verein über die Vertragsverlängerung. „David ist ungemein wichtig für die Mannschaft – immer gut gelaunt, für jeden Spaß zu haben und trotzdem ist er sehr fokussiert und ehrgeizig. Er bildet gemeinsam mit Yannick-Marcos Pust ein super Duo, somit sind wir auf Rechtsaußen sehr gut besetzt. Ich freue mich, weiterhin mit ihm zusammenzuarbeiten.“

David Mišových ist derzeit an der Hand verletzt und kann erst in die Rückrunde wieder eingreifen

Momentan muss der Dessau-Roßlauer HV auf den Slowaken verzichten: Seine im Spiel gegen den HC Oppenweiler/Backnang erlittene Handverletzung setzt ihn bis zur Rückrunde außer Gefecht. Erst im Februar wird er wieder auf der rechten Außenbahn für Torgefahr sorgen.