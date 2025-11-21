Die Handballer vom HC Aschersleben peilen den zweiten Sieg in Folge an. Mit diesem würden sie das Tabellenende der Regionalliga Mitteldeutschland verlassen. Ein Aufsteiger ist zu Gast.

Aschersleben Alligators wollen nach Sieg in Naumburg in heimischer Arena nachlegen

Der HC Aschersleben, hier mit Kreisläufer Chris Hoffmann am Ball, erwartet die HSG Freiberg zum Regionalliga-Duell im Ballhaus.

Aschersleben/MZ - Nach dem überraschenden Auswärtserfolg beim Drittliga-Absteiger HC Burgenland will der HC Aschersleben am kommenden Spieltag nachlegen. Mit dem Rückenwind des 29:27-Coups bereiten sich die Alligatoren akribisch auf das Duell mit der HSG Freiberg vor – und Trainer Martin Wartmann hofft auf eine ähnlich starke Vorstellung wie in der Vorwoche.