Die Menschen in Dessau-Roßlau haben 2024 mehr Gehalt bekommen als im Jahr zuvor. Wie sie im regionalen Vergleich dastehen und warum Frauen hier mehr verdienen als Männer.

Dessau-Roßlauer erhielten 2024 über 230 Euro mehr Lohn als im Vorjahr - Warum Frauen mehr verdienen als Männer

Die Gehälter und Löhne sind in Dessau-Roßlau gestiegen.

Dessau-Roßlau/MZ. - Das Medianentgelt aller sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten hat in Dessau-Roßlau im Jahr 2024 bei 3.547 Euro gelegen. Das geht aus einer Mitteilung der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Ost hervor. Gegenüber dem Jahr 2023 sind die Löhne und Gehälter somit um 234 Euro (6,6 Prozent) gestiegen, gegenüber dem Jahr 2020 um 593 Euro.