weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Arbeit und Gehalt: Dessau-Roßlauer erhielten 2024 über 230 Euro mehr Lohn als im Vorjahr - Warum Frauen mehr verdienen als Männer

Arbeit und Gehalt Dessau-Roßlauer erhielten 2024 über 230 Euro mehr Lohn als im Vorjahr - Warum Frauen mehr verdienen als Männer

Die Menschen in Dessau-Roßlau haben 2024 mehr Gehalt bekommen als im Jahr zuvor. Wie sie im regionalen Vergleich dastehen und warum Frauen hier mehr verdienen als Männer.

Von Robert Horvath Aktualisiert: 19.08.2025, 14:23
Die Gehälter und Löhne sind in Dessau-Roßlau gestiegen.
Die Gehälter und Löhne sind in Dessau-Roßlau gestiegen. (Foto: Christin Klose/dpa-tmn)

Dessau-Roßlau/MZ. - Das Medianentgelt aller sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten hat in Dessau-Roßlau im Jahr 2024 bei 3.547 Euro gelegen. Das geht aus einer Mitteilung der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Ost hervor. Gegenüber dem Jahr 2023 sind die Löhne und Gehälter somit um 234 Euro (6,6 Prozent) gestiegen, gegenüber dem Jahr 2020 um 593 Euro.