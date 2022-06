Dessau-Roßlauer Arbeitgeber nehmen 3G-Regel und Homeoffice-Pflicht gelassen hin

Seit Mittwoch darf nur noch auf Arbeit kommen, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Dessaus Arbeitgeber haben damit kein Problem. Manche lassen sogar schon seit Monaten nur geimpfte, genesene und getestete Mitarbeiter an ihren Arbeitsplatz.

Am Arbeitsplatz gilt die 3G-Regel.

Dessau-Roßlau/MZ - An den Pforten vieler Dessau-Roßlauer Firmen heißt es seit Mittwoch neben der Frage nach dem Hausausweis auch: „Darf ich bitte Ihren Impf-, Test- oder Genesenen-Nachweis sehen?“. Lange war über die 3G-Regelung am Arbeitsplatz diskutiert worden. Mitte der Woche trat sie, gemeinsam mit einer weiteren Regel, die Homeoffice zur Pflicht macht, wenn nicht betriebliche Gründe dagegen sprechen, in Kraft.