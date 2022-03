Dessau-Roßlau sucht Möbelspenden und Helfer, die Wohnungen einrichten - Was Ehrenamtliche beachten sollten

Dessau-Roßlau/MZ - Die Stadt Dessau-Roßlau bittet um Spenden für Flüchtlinge aus der Ukraine. Konkret geht es um Mobiliar zur Einrichtung von Wohnungen. Denn die Flüchtlinge haben oft nicht mehr als eine Tasche und das, was sie am Körper tragen, wenn sie nach Dessau kommen.

Gesucht: Von der Gabel bis zum Kleiderschrank

Konkret werden Tische, Stühle, Regale, Kleiderschränke, Betten, Kleinmöbel und ähnliche Möbel für die Wohnungen gebraucht. Benötigt werden außerdem Geschirr, Besteck, Mehrzweckgläser und sonstige Küchengegenstände. Zudem bittet die Stadt weiterhin um die Spende von Bettdecken und Kissen. Alle Spenden können gebraucht sein, sollten sich aber in einem guten Zustand befinden.

Spender sollten die Gegenstände nicht ohne Absprache in die Sammelstelle der Rathausschule in der Flössergasse bringen. Stattdessen werden die Spenden abgeholt. Dazu sollten sich die Spender vorher per E-Mail ankündigen. Darin sollten sie Informationen über die abzugebenden Gegenstände, am besten mit Fotos, Kontaktdaten und den Abholungsort vermerken.

Gruppen und Vereine sollen aufbauen helfen

Unterdessen sucht die Stadt auch nach Freiwilligen, die beim Einrichten von Wohnungen helfen wollen. Angesprochen sind Vereine, Gruppen, Initiativen und Unternehmen, die die Einrichtung und Vorbereitung der Wohnungen möglichst in Eigeninitiative übernehmen wollen. Bei Bedarf hilft die Stadt jedoch auch. Nach der Schlüsselübergabe an die Helfer soll die Einrichtung der Wohnung mit Möbeln erfolgen, so dass möglichst schnell ukrainische Flüchtlinge dort einziehen können.

Helfer sollen sich vorher per Mail anmelden

Auch in diesem Fall sollen sich Ehrenamtliche per Mail an die Stadt wenden. Anschließend meldet sich die Verwaltung für die organisatorische Planung.

Sowohl Spender als auch Einrichtungshelfer können sich an folgende E-Mail-Adresse wenden: einrichtungsspende@dessau-rosslau.de