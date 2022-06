Dessau-Roßlau stellt Bewerbung für Einheitszentrum im Landtag vor - Wird Ex-Gefängnis Standort?

Dessau-Roßlau/MZ - Oberbürgermeister Robert Reck (parteilos) wird die Bewerbung Dessau-Roßlaus um den Sitz eines Europäischen Einheitszentrums am heutigen Freitag im Europaausschuss des Landtags in magdeburg präsentieren. Der Stadtrat hatte sich in seiner letzten Sitzung dafür ausgesprochen, dass Dessau sich um die 200 Millionen Euro schwere Investition bewirbt, obwohl bereits Halle, Wittenberg und Magdeburg im landesinternen Rennen sind und auch andere Bundesländer Interesse bekunden.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<