Dessau-Roßlau startet Corona-Pilotprojekt - Kitas und Schulen bekommen feste Ärzte zugeordnet

Dessau-Roßlau - Dessau-Roßlaus Gesundheitsamt und niedergelassene Haus- und Kinderärzte der Stadt haben ein Pilotprojekt gestartet, um Kinder und Schüler nach einem positiven Corona-Test besser zu betreuen. Dafür wurden Kitas und Schulen konkret einzelnen Praxen zugeordnet, um so zeitnah und effektiv Tests durchführen zu können. Das MVZ-Labor Bauhüttenstraße hat sich im Rahmen des Pilotprojekts verpflichtet, die jeweiligen Testergebnisse innerhalb von 24 Stunden zur Verfügung zu stellen.

Die aktuelle Übersicht der Ärzte und Schulen und Kitas. Tabelle: Stadt Dessau-Roßlau

„Für Eltern ist es mitunter eine Herausforderung, wenn ihre Kinder in der Schule oder in der Kindereinrichtung positiv auf das Coronavirus getestet werden. Allein die Nachricht über den positiven Schnelltest bereitet große Sorge. Oftmals ist es dann noch schwierig, den erforderlichen PCR-Test zu organisieren, beim Gesundheitsamt klingeln die Telefone heiß und es folgt ein banges Warten auf das Testergebnis, das mitunter länger dauert“, erklärte Stadtsprecher Carsten Sauer. Durch die Zuordnung von Schulen und Kindereinrichtungen zu einzelnen Praxen habe man ein verbindliches System geschaffen, das Eltern und Einrichtungen Unsicherheiten nehmen solle.

Das Programm ist in der vergangene Woche gestartet und „wird bereits jetzt sehr gut angenommen“, so Sauer. In einem ersten Schritt sind acht Praxen dabei. Es sollen nach Angaben der Stadtverwaltung aber noch weitere Praxen dazu kommen.