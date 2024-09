Dessau-Rosslau/MZ. - Um Frostschäden rechtzeitig vorzubeugen, werden im Monat Oktober wie in jedem Jahr die städtischen Springbrunnen auf dem Markt in Roßlau sowie in der Zerbster Straße, im Stadtpark und in der Kavalierstraße in Dessau außer Betrieb genommen und winterfest gemacht. Das hat die Stadtverwaltung angekündigt. Das betrifft auch den Trinkwasserbrunnen auf dem Platz der Deutschen Einheit.

Die „Außerbetriebnahme“ erfolgt in der 41. Kalenderwoche, also ab dem 7. Oktober. Mit dem Abschalten des Stadtparkspringbrunnens beginnen dort nach Angaben der Stadt zugleich umfangreiche Arbeiten zur Erneuerung der technischen Anlagen. Es werden dort bis Ende November mit einem Investitionsaufwand von etwa 70.000 Euro alle Armaturen, Pumpen sowie die elektrischen Schaltanlagen erneuert.

Die Wiederinbetriebnahme der Spring- und Trinkwasserbrunnen erfolgt, soweit es die Witterungsverhältnisse zulassen, voraussichtlich Anfang Mai des Jahres 2025.