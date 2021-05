Dessau-Roßlau kann Corona-Notbremse noch diese Woche lösen

Dessau-Roßlau - In Dessau-Roßlau werden die strengen Corona-Regeln der sogenannten Bundes-Notbremse voraussichtlich mit Wirkung zum Donnerstag fallen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete für die Stadt am Dienstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 86,1, womit Dessau-Roßlau am fünften Werktag hintereinander unter der 100er-Marke lag.

Damit würden besonders strengen Bundes-Regelungen wegfallen. So gäbe es dann unter anderem keine nächtliche Ausgangsbeschränkung mehr, auch die Außengastronomie dürfte öffnen.

Zuvor hatten in Sachsen-Anhalt schon die Stadt Magdeburg und der Landkreis Anhalt-Bitterfeld fünf Werktage am Stück Werte von weniger als 100 aufgewiesen. Landesweit lag die Inzidenz am Dienstag bei 84. Wenn die Bundes-Notbremse gelöst wird, gelten unter anderem keine nächtliche Ausgangsbeschränkung mehr und auch die Außengastronomie darf öffnen. (dpa/mz)