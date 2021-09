Dessau-Roßlau hat neuen Corona-Hotspot - 13 neue Fälle am Dienstag

Dessau-Roßlau/MZ/SYK - In Dessau gibt es seit Freitag voriger Woche einen Corona-Hotspot. In der Seniorenresidenz „Marthahaus“ in der Bernburger Straße wurden 13 positive Fälle festgestellt. Betroffen sind acht Bewohner und fünf Mitarbeiter. Alle sind zweimal geimpft. Die Infizierten wiesen leichte bis mittlere Symptome auf, informierte der Beigeordnete für Gesundheit und Soziales, Jens Krause am Dienstag. Keiner von ihnen muss im Krankenhaus behandelt werden.

Es wird vermutet, dass das Virus trotz eingehaltener 3-G-Regel durch Besucher in die Einrichtung getragen wurde. Das Gesundheitsamt hat für das betroffene Marthahaus ein Besuchsverbot verhängt, das noch bis Mittwoch gilt. „Dann werden alle Besucher, auch geimpfte und genesene, getestet, bevor sie das Haus betreten“, sagt die stellvertretende Amtsärztin Katrin Matthey. Diese Verfahrensweise sei für zwei Wochen vorgesehen.

Das Gesundheitsamt der Doppelstadt hat am Dienstag weitere 13 neue Corona-Fälle gemeldet. Es handle sich um acht weibliche und fünf männliche Personen im Alter zwischen neun und 91 Jahren. Die Zahl der Infizierten in Dessau-Roßlau seit Pandemiebeginn ist damit auf insgesamt 3.418 Fälle angestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei einem Wert von 23,9.