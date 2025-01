Dessau-Roßlau feiert im Juli wieder Stadtfest: Warum der Rummel umzieht, was eine Herausforderung ist

Irischer Markt am Schloßplatz und Rummel am Lustgarten

Dessau/MZ. - Dessau-Roßlau wird auch 2025 am ersten Juli-Wochenende ein großes Stadtfest feiern. „Nehmen Sie sich am 4., 5. und 6. Juli nichts vor und kommen zum Feiern in die Stadt“, lädt Hannes Wolf, Chef der Stadtmarketinggesellschaft schon ein. Die Vorbereitungen liefen bei allen Partnern auf Hochtouren, beteuert er.