Dessau-Roßlau bekommt höchste karnevalistische Auszeichnung in Deutschland

Dessau/MZ - Mit dem Goldenen Vlies, der höchsten karnevalistischen Auszeichnung in Deutschland, zeichnete Dessaus karnevalistisches Urgestein, Klaus Böttcher, die Stadt Dessau-Roßlau aus. Er überreichte den besonderen Orden im Foyer des Oberbürgermeisters stellvertretend an Bürgermeisterin Sabrina Nußbeck. „Damit möchte ich der Stadt für die jahrzehntelange gute Zusammenarbeit danken“, erklärt Böttcher, für den sein 80. Geburtstag und sein Ausscheiden aus allen Ehrenämtern Anlass dazu war.

Böttcher war fast 50 Jahre für den Karneval aktiv, beim WCC, im Festkomitee Dessauer Karneval sowie im Landesverband. Er selbst erhielt das Goldene Vlies bereits zweimal. Einmal vom WCC und ein weiteres Mal aus der Partnerstadt Ludwigshafen.

Jeder, der diese Auszeichnung erhält, wird damit auch ermächtigt, selbst weitere dieser Ehrenorden zu verleihen. Klaus Böttcher nahm diese Ehre anlässlich seines 80. Geburtstages elfmal vor.

Sabrina Nußbeck bedankte sich herzlich für die hohe Auszeichnung und betonte, dass es ihr und ihren Mitarbeitern in der Verwaltung sehr am Herzen lag, die jahrzehntelange Karnevalskultur in unserer Stadt mit allen Möglichkeiten zu unterstützen. „Ohne das Engagement von Klaus Böttcher gäbe es den Rosensonntagszug in Dessau nicht“, betonte sie. Der Umzug wird seit 1998 immer am Sonntag vor Rosenmontag durchgeführt und zog tausende Zuschauer an. Gestaltet wurde der Umzug von allen Dessauer und befreundeten Karnevalsvereinen, Dessauer Unternehmen, Organisationen, Vereinen und Verbänden.