Dessau-Roßlau/MZ. - Nach einem Jahr Pause will die Stadt im kommenden Jahr wieder auf eine Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (EPS) aus der Luft setzen. Wie Frank Unger vom Umweltamt in dieser Woche im Ausschuss für Sicherheit und Ordnung sagte, erfolge in Kürze eine Ausschreibung für das Versprühen von Gift gegen die Raupen per Helikopter.

