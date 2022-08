Dessau knipst das Licht aus - Stadt will Gas und Strom sparen, vielleicht auch beim Weihnachtsmarkt

Ein ungewohntes Bild, das es so bislang noch nicht gegeben hat. Auf dieser Bildmontage hat unser Fotograf die Lichter im Dessauer Rathaus „ausgeknipst“. Die Stadt will die Beleuchtung ab dem 1. September auf ein Minimum zurückfahren.

Dessau-Roßlau/MZ - Wegen des drohenden Gasmangels und hoher Energiekosten will die Stadt Dessau-Roßlau ihren Energieverbrauch deutlich senken. Zugleich schwört die Verwaltung die Einwohner auf härtere Zeiten, mehr Spardruck auf die Kommunen und weniger freiwillige Leistungen in der Daseinsfürsorge ein. Am Donnerstag stellte Oberbürgermeister Robert Reck (parteilos) die Pläne vor, wie die Stadt auf die Energiekrise reagieren will.